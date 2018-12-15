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Bursa'da siste zincirleme kaza: 7 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sisli havada, yolcu otobüsü, servis minibüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İnegöl karayolu, İnegöl Mobilya Sanayi Işıklı Kavşağı´nda meydana geldi. Ankara'dan İnegöl'e giden Star Batman firmasına ait Bayram Mingö (55) yönetimindeki 34 HU 7410 plakalı yolcu otobüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, kırmızı ışıkta bekleyen Faruk Baykoz (26) yönetimindeki 16 KOV 78 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs de önünde duran Fevzi İnkün (42) yönetimindeki 34 AAE 655 plakalı otomobile çarptı. Kazada, servis minibüsünün sürücü Faruk Baykoz ile araçtaki işçilerden Anıl Ergün (24), Zeynep Şahin (19), Songül Şahin (15), Ömer Demircan (80), Esra Demir (19), Sevim Baykoz (48) yaralandı.
 
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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