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Kırmızı ışıkta duran tıra, arkadan gelen tır çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Samsun'da, sürücüsünün kırmızı ışıkta beklediği tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü Yılmaz Sarı (60) hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:48 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:48
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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Samsun- Ankara yolunun 4’üncü kilometresindeki Toybelen mevkisinde meydana geldi. Yılmaz Sarı'nın kullandığı 37 AL 350 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen H.Ç. yönetimindeki 52 K 1332 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, M.S.Ş.'nin (47) kullandığı 55 ADP 782 plakalı otomobile çarptı. Kazada TIR sürücüsü Yılmaz Sarı hayatını kaybederken, diğer 2 sürücü de hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 2 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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