Kırmızı ışıkta geçerek çarptığı yayayı öldürdü: Mahkeme kararını verdi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Berkay Yahya Şahin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya kazada ölen Mehmet Salih Çetin'in babası ile tarafların avukatları da katıldı.

Savunması alınan sanık Şahin, Çetin'i gördüğünde karşısında olduğunu, görür görmez frene basıp direksiyonu çevirmeye çalıştığını ama çarpmaya engel olamadığını öne sürdü.

Söz alan Çetin'in babası, sanığın olay anında çok hızlı olduğunu, bu hızda olmasa aracını durdurabileceğini iddia ederek, cezalandırılmasını istedi.

Müşteki Çetin ailesinin avukatı Özlem Tatar, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

- HÜKÜMLE BİRLİKTE TAHLİYE EDİLDİ

Davayı karara bağlayan hakim, suçun işleniş şekli ve özellikleri ile kazada tek ve asli kusurlu oluşunu nazara aldığı sanığı "taksirle ölüme neden olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Sanığın kırmızı ışıkta geçmek suretiyle eylemini "bilinçli taksirle" gerçekleştirdiğini belirten hakim, takdiren artırım yaparak 5 yıl 12 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Hakim, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın gelecekteki olası etkilerini dikkate alarak sanığın 4 yıl 12 ay hapisle cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verdi.

- İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 26 Şubat'ta Eyüpsultan'daki Topçular Mahallesi Beylerbeyi Caddesi'nde trafik ışıklı kavşakta Mehmet Salih Çetin'in karşıya geçmek istediği, bu esnada sanık Berkay Yahya Şahin'in kamyonetiyle kırmızı ışıkta geçip yayaya çarptığı ifade edildi.

Çetin'in kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtilen iddianamede, bilirkişi raporunda sanık Şahin'in Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ederek kusurlu olduğunun belirlendiği bildirildi.

İddianamede, otopsi raporunda Çetin'in ölümünün genel beden travmasına bağlı kot kırıklarıyla iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu olduğu kaydedildi.

İddianamede sanık Şahin'in, dikkat ve özen göstermeyerek sevk ve idaresinde bulunan araçla yaya Mehmet Salih Çetin'e çarparak öldürmek suretiyle "taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediği belirtildi.

