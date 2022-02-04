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Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Samsun'da, Yasin Yıldırım'ın (26) otomobilinde kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA4 Şubat 2022 Cuma 09:33 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 09:33
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Olay, 1 Şubat günü saat 17.30 sıralarında, Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, AFAD kavşağında otomobilinde kırmızı ışık nedeniyle bekleyen Yasin Yıldırım, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi. Bu sırada şüpheliler, Yıldırım'a pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Yıldırım, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Bafra ilçesinde saklandıklarını tespit etti. Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği baskında 7 şüpheli, yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü.

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