Kırmızı listede yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.
Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.
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