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Kırmızı listede yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.

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Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi. 

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