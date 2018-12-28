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Türkiye'nin askeri harekatından korkan kırmızı listedeki terörist Şahin Suriye'nin iç kesimlerine kaçtı

ABD’li temsilci Brett McGurk ile poz veren kırmızı listedeki terörist Ferhat Abdi Şahin’in de aralarında bulunduğu üst düzey teröristler Suriye’nin iç kesimlerine kaçıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklaması ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasıyla birlikte PKK-YPG'li teröristleri korku sardı. ABD'li temsilci Brett McGurk ile poz veren kırmızı listedeki terörist Ferhat Abdi Şahin'in de aralarında bulunduğu üst düzey teröristlerin Suriye'nin iç kesimlerine doğru kaçtıkları öğrenildi.
 
DİKKAT ÇEKEN TELEFON DETAYI: İRTİBAT KURAMIYORLAR
 
İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye sınırında bulunan Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı, Ayn El Arap, Münbiç ve Al Malikiyah gibi bölgelerde bulunan lider kadrodaki teröristler, iç kesimlere kaçtı. Operasyon planlamasından önce uydu telefonlarıyla adı geçen bu bölgelerde birbiriyle sıklıkla iletişim halinde olan teröristlerin son günlerde çevirim dışı olup hiçbir şekilde irtibat kuramadıkları bildirildi.
 
O İSİM DE VAR
 
Kaçan teröristler arasında ABD'nin kısa süre önce istifa eden DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi Brett McGurk ile askeri işbirliğini yürüten terörist Ferhat Abdi Şahin'in de olduğu belirlendi. Şahin'in de Cezire'den iç kesimlere kaçtığı öğrenildi. Şahin, Abdullah Öcalan'ın "Manevi oğlum" dediği Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'de çok sayıda kanlı saldırının faili olarak 4 milyonluk kırmızı listede aranıyor. Yine Türkiye'deki kanlı eylemleri nedeniyle haklarında arama kararı olan YPG'nin üst düzey sorumlu militanları Çiya Kobani kod adlı terörist Azad Sımi ve Welid kod adlı terörist Aldar Xelil'in de ABD'nin çekilme kararıyla birlikte kayıplara karıştığı tespit edildi.
 
(Sabah)

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