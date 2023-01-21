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Kırsal mahallelerden hırsızlık yapan ekip yakalandı

Bursa'da jandarma ekipleri kırsal mahallelerden hırsızlık yapan çeteyi kıskıvrak yakaladı.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 09:58 - Güncelleme:
Kırsal mahallelerden hırsızlık yapan ekip yakalandı
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İnegöl ilçesi kırsal mahallelerinde tarla, bağ ve bahçe evlerinden artan hırsızlık olayları jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmalarda şüpheli bir kamyonetin Sülüklügöl, Karahasanlar ve Babaoğlu kırsal mahallelerde hırsızlık yapmak maksadıyla İnegöl'den çıktığını tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri güzergah üzerinde tedbir alarak şüpheli kamyoneti Sülüklügöl Mahallesi, Tarla Yolu mevkiinde durdurdu. Kamyonette bulunan C.A. (39) U.C. (32), F.S. (30) ve Y.A. (46) isimli şüpheliler indirilerek kamyonette yapılan kontrollerde muhtemel hırsızlık malzemelerinin görülmesi üzerine savcılıktan izin alındı. Alınan izinle birlikte kamyonette yapılan aramalarda çok sayıda muhtelif hurda ve tarım aletleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede F.S. ifadesinin alınmasıyla serbest bırakılırken diğer 3 şüphelide C.A., U.C. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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