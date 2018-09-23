Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şırnak Valisi Aktaş: Kırsalda kalanları da en kısa sürede temizleyeceğiz

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, PKK'lı teröristlerin 2 köylüyü katletmesine ilişkin, 'Askerin, polisin karşısına çıkamıyorlar, çıktıklarında da derslerini alıyorlar. Kırsalda kalanları da en kısa sürede temizleyeceğiz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vali Aktaş, beraberinde 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Uludere Kaymakamı M.Fatih Yakınoğlu ile PKK'lı teröristlerce dün araçları yakıldıktan sonra katledilen Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç'un Pirinçli köyüne geldi.

Köy meydanında, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Aktaş, burada yaptığı konuşmada, terör örgütünün son çırpınışlarını savunmasız insanları katlederek yaptığını vurguladı.

Hayatını kaybeden köylülerin kanının yerde kalmayacağını ifade eden Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Askerimiz, korucularımız ve polislerimiz çok büyük bir mücadele veriyor. Son 2 yıl içinde terörle mücadelede çok büyük mesafe aldık. Çok az sayıda kaldılar. Siz de görüyorsunuz, o kalanlar da böyle savunmasız insanlara kalleşçe saldırıyorlar. Askerin, polisin karşısına çıkamıyorlar, çıktıklarında da derslerini alıyorlar. Kırsalda kalanları da en kısa sürede temizleyeceğiz. Buralara huzur ve güven hakim olacak. "

Kanaat önderi Cemil Öter de " Hepimizin acısı bir. Rabbim devletimize zeval vermesin." dedi.

Beytüşşebap Pirinçli köyünde oturan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç, peynir ticareti için gittikleri Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyünde PKK’lı teröristler tarafından kaçırılmış, araçları ateşe verilerek katledilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA