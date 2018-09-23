Şırnak Valisi Aktaş: Kırsalda kalanları da en kısa sürede temizleyeceğiz

Vali Aktaş, beraberinde 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Uludere Kaymakamı M.Fatih Yakınoğlu ile PKK'lı teröristlerce dün araçları yakıldıktan sonra katledilen Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç'un Pirinçli köyüne geldi.

Köy meydanında, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Aktaş, burada yaptığı konuşmada, terör örgütünün son çırpınışlarını savunmasız insanları katlederek yaptığını vurguladı.

Hayatını kaybeden köylülerin kanının yerde kalmayacağını ifade eden Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Askerimiz, korucularımız ve polislerimiz çok büyük bir mücadele veriyor. Son 2 yıl içinde terörle mücadelede çok büyük mesafe aldık. Çok az sayıda kaldılar. Siz de görüyorsunuz, o kalanlar da böyle savunmasız insanlara kalleşçe saldırıyorlar. Askerin, polisin karşısına çıkamıyorlar, çıktıklarında da derslerini alıyorlar. Kırsalda kalanları da en kısa sürede temizleyeceğiz. Buralara huzur ve güven hakim olacak. "

Kanaat önderi Cemil Öter de " Hepimizin acısı bir. Rabbim devletimize zeval vermesin." dedi.

Beytüşşebap Pirinçli köyünde oturan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç, peynir ticareti için gittikleri Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyünde PKK’lı teröristler tarafından kaçırılmış, araçları ateşe verilerek katledilmişti.