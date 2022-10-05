Kırsaldaki öğrenciler için ''Köy Bilim Festivali'' düzenlendi

Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Habitat Derneği iş birliğiyle kırsaldaki okullarda eğitim öğretim gören öğrencileri dijital dünya ile buluşturmak amacıyla "Köy Bilim Festivali" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında Yemişalan Ortaokulu'nda festival gerçekleştirildi.

Sanal gerçeklik gözlüğü, robotik kodlama atölyeleri, kutu oyunu stantları ile buluşan öğrenciler hem bilgilendirildi hem de eğlenceli zaman geçirdi.

Festivale katılan Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut da öğrencilerle görüştü.

Bulut, kentte ilk kez böyle bir festival gerçekleştirdiklerini belirterek, çocukların bilimsel etkinliklerle buluşmasını amaçladıklarını söyledi.

Bulut, "Festivalde yaklaşık 12 taşıma merkezinde bulunan 1000'e yakın öğrenciyi bilimle buluşturmayı, bilimsel etkinliklerle tanıştırmayı hedefliyoruz. Etkinlikte kodlamadan sanal gözlüğe kadar birçok dalda stantlar kurduk. Çocuklarımızın teknoloji ile tanışmalarını sağlayıp hayallerini gerçekleştirmelerini istiyoruz. Bu çocuklar ilk kez robotik kodlama ile tanışıyor. Daha önce hiç görmedikleri sanal gözlüğü deneyimliyorlar, etkinliklerle karşılaşmış oluyorlar. Bu hayallerle çocuklar ileride daha iyi bilimsel etkinliklerde rol alabilecek." dedi.

Festivalin 2 gün boyunca 4 oturum şeklinde süreceğini dile getiren Bulut, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrencilerden Cansu Çapar, festivalde hem eğlendiğini hem de bilimsel etkinliklerle buluştuğunu anlatarak, "Bilimle ilgili güzel şeyler öğrendik. Etkinlikler yaptık, yüzümüzü boyattık. Çok güzel geçti, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ezelnur Bayır ise ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını, bilimle ilgili birçok konuda bilgi edindiğini dile getirdi.