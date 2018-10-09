Kırşehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte üye oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kırşehir, Gaziantep ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.C. Gaziantep'te, A.G. ise İstanbul'da yakalandı, K.G. ise Kırşehir'deki adresinde bulunamadı.

Kırşehir'e getirilen 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

A.C. ve A.G'nin, örgütün kapatılan şirketlerinde çalıştığı ve "ByLock" kullandığı da ileri sürüldü.