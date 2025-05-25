Kırşehir'de kan donduran olay! 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde bulundu

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; ilçeye bağlı Boyalık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boş arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 13 yaşında olduğu belirlenen E.Ö.'nün iple boğulduktan sonra hayatını kaybettiğini belirledi. E.Ö.'nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, yapılan işlemlerin ardından Akbıyıklı köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.