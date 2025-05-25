İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2025 Pazar / 28 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1011
  • EURO
    44,4609
  • ALTIN
    4204.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırşehir'de kan donduran olay! 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde bulundu
Güncel

Kırşehir'de kan donduran olay! 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, boş arazide 13 yaşındaki bir çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu.

IHA25 Mayıs 2025 Pazar 17:32 - Güncelleme:
Kırşehir'de kan donduran olay! 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde bulundu
ABONE OL

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; ilçeye bağlı Boyalık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boş arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK İPLE BOĞULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, 13 yaşında olduğu belirlenen E.Ö.'nün iple boğulduktan sonra hayatını kaybettiğini belirledi. E.Ö.'nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, yapılan işlemlerin ardından Akbıyıklı köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • Çiçekdağı
  • Boş arazi
  • Çocuk ölümü

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.