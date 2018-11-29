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Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 3 kişi ise yaralandı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre kaza, A.H., yönetiminde ki 06 APP 60 plakalı otomobilin Çiçekdağı ilçesi Tarım Kredi Kooparatifi mevkinde karşı yönden gelen İ.H., yönetiminde ki 34 AS 8724 plakalı minibüsle çarpışması ile meydana geldi.
Otomobil şoförü A.H., ile yanında bulunan F.H., hayatını kaybetti. İ.H., Y.B., ve kimliği belirlenemeyen Afgan uyruklu bir kişi de yaralandı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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