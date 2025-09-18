İSTANBUL 24°C / 16°C
18 Eylül 2025 Perşembe
  Kırşehir'de vahşet! Karı koca çift evlerinde öldürüldü
Güncel

Kırşehir'de vahşet! Karı koca çift evlerinde öldürüldü

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, 63 yaşındaki R.K. ve 62 yaşındaki E.K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18 Eylül 2025 Perşembe 11:48
Kırşehir'de vahşet! Karı koca çift evlerinde öldürüldü
ABONE OL

Kırşehir'de, edinilen bilgiye göre, Yaylaözü köyünde meydana gelen olayda, R.K. (63) ve eşi E.K.'nin (62) yaşadığı evden silah sesleri geldiğini duyan komşuları hemen ikamete gitti. İçeri girdiklerinde çifte ateşli silahla saldırıldığını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çiftin evinde yaşanan ve ölümle sonuçlanan olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.

ŞÜPHELİ YA DA ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Cinayet ile ilgili olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede arama çalışmaları sürüyor.

