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Kış geri döndü! 29 il için sağanak uyarısı

Nisan ayının genelinde etkili olan bahar havası mayıs ayı ile birlikte yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Cumartesi günü yağışlar ülke genelinde görülecek, batı bölgelerde kuvvetli poyrazla beraber sıcaklık düşüyor.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:15 - Güncelleme:
Kış geri döndü! 29 il için sağanak uyarısı
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İstanbul ve Bursa'da yağmur sağanak şeklinde ve uzun süreli yağacak. Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor, İstanbul'da sıcaklık 14 dereceye geriledi, Başkent'te de yağmur geçişleri var, İzmir'de cumartesi yağış hafif, rüzgar ise yine şiddetli, Antalya'da yağmur öğleden sonra hafifleyecek. Ankara 18, İzmir 19, Bursa 16, Antalya 24 derece.

29 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü için 29 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Adana, Kayseri, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Van ve Hakkari.

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