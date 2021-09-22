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Kış turizmi kapsamındaki ilk turist kafilesi KKTC'ye geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığının girişimleriyle uygulamaya konulan 'Northern Travel Kuzey Kıbrıs Kış Operasyonu' (NTL) programı dahilindeki ilk turist kafilesi Almanya'dan KKTC'ye ulaştı.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 10:59 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:59
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından bir süre önce açıklanan ve KKTC'de turizmin 12 aya yayılmasını hedefleyen proje kapsamında hayata geçirilen kış turizmi programı başladı.

Bu kapsamda 155 kişiden oluşan ilk turist kafilesi Almanya'dan KKTC'ye geldi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, kış turizmi kapsamında KKTC'ye gelen ilk turist kafilesinin, Sağlık Üst Kurulunca belirlenen salgın kuralları çerçevesinde geldiğini kaydetti.

Aktunç, turistlerin Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye girişlerinde uygulanan prosedürün uygulanmasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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