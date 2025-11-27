Hafta sonu Türkiye genelinde soğuk hava ve Doğu Anadolu'da kar yağışı kapıda. Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, yağışlı hava Pazar günü yurt genelinde etkisini gösterecek. 1 Aralık Pazartesi ise Erzurum, Van ve Kars'ın da aralarında bulunduğu 13 ilde karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava tahmin raporuna göre, yurdun genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

BATIDA KUVVETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'nin verilerine göre, bugün ve yarın yurdun batı kesimlerinde hareketli bir hava durumu gözlenecek. Marmara ve Ege bölgelerinde güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın etkisiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak kuvvetli rüzgarla birlikte, kıyı Ege ve Marmara'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

YAĞIŞLI SİSTEM TÜM YURDA YAYILACAK

Hafta sonu itibarıyla (29-30 Kasım) batıdan gelen yağışlı sistemin etki alanını genişleterek İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine yayılması öngörülüyor. Pazar günü ise yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek.

13 İLDE KAR BEKLENİYOR

Tahmin haritalarına göre, pazar günü soğuk hava dalgası Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini hissettirecek. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars Ardahan, Bayburt'ta karla karışık yağmur ve kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin 2 Aralık Salı gününden itibaren yurdu terk etmesi, ancak hava sıcaklıklarının düşüş eğilimini koruyarak hafta ortasında (3 Aralık Çarşamba) mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani sıcaklık değişimleri, batı kesimlerdeki kuvvetli rüzgar ve doğu bölgelerinde beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

MARMARA

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu ve açık, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu ve açık