Kısa dönem askerlik yerleri sorgula e-Devlet 374. Kısa dönem ve yedek subay 2019 Şubat celbi askerlik yerleri

Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? Kısa dönem askerlik yerleri erişime açıldı mı? E-Devlet yedek subay sonuçları nasıl öğrenilecek? 374. kısa dönem askerlik yerleri ve yedek subay sonuçları açıklandı mı? Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ve ASAL sevk başvurusu askerlik yerleri nasıl öğrenilir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Kısa dönem ya da yedek subay olarak vatani görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların askerlik yerleri bugün açıklanıyor. Yedek subay olarak askerlik yapmaya hak kazananlar, 30 Ocak-01 Şubat ve 13-14 Mart tarih aralığında birliklerine sevk edilecek. Kısa dönem askerlik yerleri için beklenen gün geldi. Yedek subay olarak ya da 6 aylık kısa dönem hizmeti için sonuçları açıklayacak olan Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerlerini E-Devlet üzerinden yayımlayacak. E Devlet üzerinden gerçekleştirebileceğiniz kısa dönem askerlik yerleri ve yedek subay sonuçları ile ilgili ayrıntılara bu haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz.

ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR?



Bireyler e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilmek için e-Devlet şifresine sahip olmalıdırlar. 99/1 Şubat celp döneminde askere gidecekler e-Devlet üzerinden Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu Sorgulama ve ASAL sevk başvurusu sayfasından askerlik yerleri açıklandığı andan itibaren sevk edilecekleri yerleri öğrenebilecek.

Kısa dönem askerlik yerleri için beklenen gün geldi. Yedek subay olarak ya da 6 aylık kısa dönem hizmeti için sonuçları açıklayacak olan Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerlerini E-Devlet üzerinden yayımlayacak.

KISA DÖNEM ASKERLİK YERLERİ VE YEDEK SUBAY SONUÇLARI



Seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığınca 18 ocak 2019 tarihinde E-Devlet kapısından yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU



Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile kısa dönem erbaş/er statüsüne ayrılanların birinci grubu 30 ocak-01 şubat 2019, ikinci grubu ise 13-14 mart 2019 tarihleri arasında tertip edildikleri birliklere sevk edilecek.

e-Devlet'ten askerlik yeri nasıl sorgulanır?



Öncelikle e-Devlet'in internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/'ye gidin. Burada şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın ve ardından arama bölümüne "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazarak arama yapın. Karşınıza Milli Savunma Bakanlığı işlemleri arasında yer alan bu işlem çıkacaktır. buradan askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

MSB ASAL ŞUBAT CELP DÖNEMİ AÇIKLAMASI



1-) Şubat 2019 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.



2-) Şubat 2019 Er Celp Döneminde;



a-) 1998 Doğumlu ve Bunlarla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Şubat 2019 olanlar,



b-) Celp dönemi Şubat 2019 olmadığı halde, Şubat 2019 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,



c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Şubat 2019 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.



3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.



4-) Şubat 2019 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:



a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 15 Ocak-01 Şubat, (2) e-devlet üzerinden 15 Ocak-31 Ocak tarihlerinde yaptırabileceklerdir.



b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01 Mart-14 Mart 2019, (2) e-devlet üzerinden 01 Mart 13 Mart tarihlerinde yaptırabileceklerdir.



c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.



5-) Şubat 2019 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 01 Şubat 2019 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 14 Mart 2019 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.



6-) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

ASKER İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?



Her ne kadar askerlere gerekli temel techizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.



1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan



2. Banyo MalzemeleriŞampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.



3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...



4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.



5. İçlikAcemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.



6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi



7. Traş MalzemeleriTraş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.



8. SaatNöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.



9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.



10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.



11. İğne iplik ve Çengelli iğneKıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.



12. Ortopedik tabanlık ve VatkaAyaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.





13. Askılık



14. Islak Mendil ve Selpak



15. Yara bandı ve Kulak tıkacı



16. Sivil GiysilerÇarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.



17. Bankamatik Kartı



18. Mantar Kremi



19. Seccade