Kısa sürede büyük beğeni topladı: AK Parti yeni videosunu paylaştı

14 Mayıs Genel Seçimleri için yalnızca artık bir ay kaldı. Türkiye sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları için oy kullanacak. Partilerin reklam filmleri de yavaş yavaş televizyonlarda yayınlamaya başladı.

AK Parti de sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı için "Doğru Adamla Yola Devam" başlığıyla yayınladığı videoda seçmenlerinin karşısına çıktı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

1 dakika 18 saniyelik videoda AK Parti'nin 2011 yılındaki seçim şarkılarından biri olan "Haydi Bir Daha" parçasına yer verilirken "İnsan geleceğinden vazgeçer mi? Hedeflerinden vazgeçer mi? İnsan kendine hizmet edenden, kendiyle aynı dili konuşandan vazgeçer mi? İnsan sevdasından vazgeçer mi? Asıl şimdi vazgeçmemek, sıkı sıkıya sarılmak lazım" ifadeleri kullanıldı.

Kampanya sürecinde adaylarca kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları belirlendi. AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde, "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarını kullanacak.