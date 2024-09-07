Kısa sürede tamamlandı! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen tünel boyunun 67 metre uzatılması ile altyapı ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla 31 Temmuz'da kapatılan Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında yer alan 23 kilometrelik kesimde, İstanbul yönü viyadükler üzerindeki 4 adet genleşme derzinin değişimi yapıldı, 5 adet derzin betonu yenilendi.

İstanbul yönü sol taraftaki beton bariyerlerin değişimi gerçekleştirildi, her iki yöndeki viyadükler arasındaki tel örgülerin değişimi sağlandı. Tünel çıkışının 67 metre uzatıldığı İstanbul yönünde tünel içi elektromekanik sistemlerin bakımı yapıldı.

38 gün süren çalışmaların tamamlanmasının ardından Abant Kavşağı kesimindeki bariyer ve işaret levhalarının kaldırılmasıyla güzergahta trafik akışı yeniden başladı. Yolun açılmasıyla D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde oluşan yoğunluk da sona erdi.

Bu arada araç geçişine açılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, dron ile görüntülendi.

Öte yandan yolu açma çalışmaları sırasında bölgede sağanak da etkili oldu.