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Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine Bayram Arslan seçildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine Bayram Arslan'ın seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kişisel Verileri Koruma Kurulunda HDP'ye düşen üyelik için 23 Ekim'de TBMM Genel Kurulunun 9'uncu birleşiminde seçim yapılmıştı. HDP Grubu, kurula seçilecek üyenin iki katı kadar aday olarak Bayram Arslan ve İbrahim Aslan'ın isimlerini bildirmişti. Seçim sonucu Arslan, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yeni üyesi olmuştu.

Boşalan üyeliklere ilişkin seçim, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesi hükümleri uyarınca yapıldı.

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