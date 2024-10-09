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Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi

Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan ve CHP, DEM Parti ve MHP gruplarına düşen birer üyelik için adaylar belirlendi.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi
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Buna göre, CHP grubuna düşen bir üyelik için Tamer Aksoy ve Dilek Geyve, DEM Parti grubuna düşen bir üyelik için Bayram Arslan ve Deniz İdeli, MHP grubuna düşen bir üyelik için ise Muhammed Serdar Cafoğlu ve Ömer Çakmak aday gösterildi.

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna boş bulunan 3 üyelik için gelecek günlerde TBMM Genel Kurulunda seçim yapılacak.

Öte yandan TBMM tarafından bir Kamu Başdenetçisi ve 4 Kamu Denetçisi için de seçim yapılacak. Meclis'in internet sayfasında yer alan duyuruda, başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranacak şartlara yer verildi. Duyuruda, sayılan şartlara uygun adaylardan 16 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar başvuruda bulunmaları istendi.

  • KişiselVeriKoruma
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  • MHPÜyeAdayı

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