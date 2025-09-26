İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5699
  • EURO
    48,5422
  • ALTIN
    5009.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirdiler: Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi
Güncel

Kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirdiler: Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara il Jandarma Komutanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçirdiği öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA26 Eylül 2025 Cuma 14:04 - Güncelleme:
Kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirdiler: Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile müşterek yürütülen çalışmalarda, vatandaşların ikamet adresi, yakınları, tapu bilgileri, GSM numarası gibi kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla "sowix" isimli yasadışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile MASAK'ın da dahil edildiği soruşturmada, yasa dışı sorgu sistemini kullandığı tespit edilen, 3'ü 18 yaşından küçük olmak üzere 8 şüpheli hakkında, "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet", "kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak" ve "bilişim sistemlerine girme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

  • kişisel veriler
  • yasa dışı
  • operasyon
  • gözaltı kararı

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kız ölümden kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.