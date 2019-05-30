Kıskıvrak yakalandı: Valizin iç kısmına özel bölme yapmış

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüphelinin yurt dışında bağlantılı olduğu şebekeye eroin sevkıyatı yapacağı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde şüpheli K.H.A.’nın Silivri ilçesinde bir otelde kaldığı belirlendi.

YAKALANACAĞINI ANLADI AMA JANDARMADAN KAÇAMADI

Şüphelinin kaldığı otel ve çevresinde kontrollerini arttıran ekipler; şahsın evinde bulunan valiz ile bir ticari taksiye bindiğini tespit etti. Jandarma, bunun üzerine ticari taksiyi takibe başladı. Aracın seyrettiği Edirne istikametinde yol kontrol ve arama noktası oluşturuldu. Seyir halindeki ticari araç, yol kontrol ve arama noktasına yaklaşık 200 metre kala durdu. Bunun üzerine resmi ve sivil jandarma ekipleri, aracın kaçmasına fırsat vermeden hemen müdahale ederek şüpheliyi takside uyuşturucu dolu valizle birlikte kıskıvrak yakaladı.

VALİZİN İÇ KISMINA ÖZEL BÖLME YAPMIŞ

Araçta arama yapan ekipler, dedektör köpeği 'Vadi'nin siyah renkli bir valize tepki vermesi üzerine valizi incelemeye başladı. Valizin alt bölümünde özel olarak hazırlanmış plastik kısmı söken ekipler, karbon kağıtları altına saklanmış vaziyette yaklaşık 8 kilo eroin ele geçirdi. Karbon kağıtlarını x-ray cihazlarında fark edilmemesi için konulduğu belirlendi.

Yakalanan yabancı uyruklu şüpheli K.H.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi