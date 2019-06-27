Kışlada aylar geçti ama 1 gün geçmek bilmedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği ve NATO Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti. Bakan Akar, ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeralma Kanunu’na ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Akar “Kanun süreci devam ederken bu süreci takip eden arkadaşlarımız, birlik komutanlarımız her seviyede gerekli tedbirlerini almaya devam ettiler. Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gençlerimize hayırlı tezkereler diliyorum” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Terhis işlemleri için aksaksız, eksiksiz çalışmaların sürdüğünü belirten Akar “Bizim için Mehmetçiğin emniyetli bir şekilde ailesine, sevdiklerine ulaşması çok önemli. Kara, deniz, hava araçları kullanmak suretiyle bu intikaller gerçekleşecek. Bununla alakalı Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde ulaştırma faaliyetlerini koordine etmek üzere bir merkez kuruldu. Bu merkezin izdüşümü olarak tüm birliklerimize de merkez hazırlandı. Büyük bir hassasiyetle çalışmalarımız sürüyor. Konuyu çok yakın şekilde takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

GÜVENLİK SORUNU YOK

“Bütün vatandaşlarımızın müsterih olsun” diyen Akar, şu değerlendirmede bulundu: Terörle mücadele esas olarak uzman personelimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil. Kanun çalışmasına paralel olarak ilgili arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Sınırlarımızın komanda taburları ve uzman personel ile takviyeleri yapıldı. Bu takviyeler devam ediyor. Bu konu üzerinde önemle duruluyor.

REFORM NİTELİĞİNDE

Herhangi bir sorun çıkmaması için her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini vurgulayan Akar “KKTC’de de faaliyetlerimiz aralıksız, eksiksiz, planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu konuda da herhangi bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alındı. Reform niteliğindeki bu çalışma ile öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistem oluştu. Modern, tarihimize uygun bir çalışma yaptık. Bu yasanın hazırlanması sırasında hem modern uygulamaları hem de tarihi verileri kullandık. Bu çerçevede TSK’nin etkinliği, caydırıcılığı, saygınlığı hiçbir şekilde eksilmeden tam tersine artarak devam edecek.

ABD’Lİ MEVKİDAŞIYLA KRiTiK F-35 GÖRÜŞMESi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Brüksel’deki NATO karargahında bir araya geldi. Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye, F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

KIŞLALARDA HEYECANLI BEKLEYİŞ

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası kışlalarda vatani görevini tamamlayan askerler tezkere saatini beklemeye başladı. Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında vatani görevlerini tamamlayan askerler terhis olacakları saati bekliyor. Kışla içerisinde terhis işlemlerini gerçekleştiren erler keplerini havaya atıp, tezahüratlarda bulunuyor. Kışladaki askerler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile milletvekillerine teşekkür etti.



S-400’DEN ASLA VAZGEÇİLMEMELİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD’nin Türkiye’yi neyle tehdit ederse etsin, hangi ambargoyu koymaya kalkarsa kalksın asla S-400 projesinden vazgeçilmemesini isteyerek “Esas bedeli şayet bu projeden vazgeçersek öderiz” dedi. Destici, Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını değerlendirirken de “Yunanistan’ın bizi tehdit etmesi vız gelir tırıs gider. Biz hiç ara vermeden bu aramalarımızı devam ettirerek nihayete erdirmeliyiz” diye konuştu.