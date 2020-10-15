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Kışlık odun toplamaya giden köylüler büyük korku yaşadı: 3 metrelik dev yılan biranda karşılarına çıktı

Siirt'in Pervari ilçesinde kışlık odun toplamaya giden köylüler, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı görünce paniğe kapıldı. İlk defa bu kadar büyük bir yılan gördüğünü belirten Cengiz Aydın adlı köylü, odun toplamaya çıkan köylüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

IHA15 Ekim 2020 Perşembe 12:10 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 12:10
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Pervari ilçe kırsalında odun toplayan köylüler yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir yılan gördü. Cep telefonlarına sarılıp yılanı görüntüleyen köylüler, panik içinde yılanın videosunu çekti. Kış için yakacak odun topladıklarını kaydeden köylüler, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı karşılarında gördüklerine korktuklarını ifade etti. İlk defa bu kadar büyük bir yılan gördüğünü belirten Cengiz Aydın adlı köylü, odun toplamaya çıkan köylüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aydın, görüntü çekerken yılanın kayalıklar arasında kaybolduğunu sözlerine ekledi.

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