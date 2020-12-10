Star.com.tr 10 Aralık 2020 Perşembe 11:52 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:06

Capital adlı Yunan haber sitesinde Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü ile çarpıcı bir yazı kaleme alındı. Petros Kranias imzalı analiz yazısında Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi olan Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı ile Afrika'da önemli bir kazanım elde ettiği ifade edildi.

"TÜRKİYE, SOMALİ'DE FARKLI STRATEJİ UYGULADI"

Kranias, haberinde "Afrika, Türkiye'nin askeri genişlemesinin önemli bir ayağı haline geldi. Türkiye, Somali ve Libya'da zaten bir varlık kurdu. Yakında Nijer bu eğilimin başka bir örneğini temsil edebilir. Ancak Ankara, Somali'de kıtanın başka hiçbir yerinde olmayan farklı bir askeri strateji uyguladı. Türkiye, Somali'nin geleceğini şekillendirmeye yönelik yeni bir askeri-sosyolojik kimlik inşa ederek ülkeyi etkili bir koruyucu güce dönüştürüyor. Kısacası Türkiye, Türkçe konuşan Somalili askerleriyle Afrika Boynuzu'nda yeni bir jeopolitik gerçekliğe katkıda bulunacak." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE, AFRİKA BOYNUZU'NDA GÜVENİLİR BİR ORDU YETİŞTİRİYOR"

Türkiye'nin güçlü müttefik faaliyetleri aracılığıyla Afrika Boynuzu'nda güvenilir bir ordu gücü yetiştirmeye önem verdiğini belirten Kranias, "Somali'de Türkiye'nin askeri-sosyolojik kimliğini inşa etme çabalarına daha yakından bakıldığında, Somalililerin ve subayların yoğun bir Türkçe kursunun ardından Türkçe eğitimi aldıkları ortaya çıkıyor" dedi.

"SOMALİ ORDUSU TÜRK MPT-76 KULLANIYOR"

2018'de Türkiye Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın "Hedef en az 10.000 askeri mezun etmek" sözüne vurgu yapan Kranias, Somali Ordusu'nun Türk MPT-76 tüfeklerini kullandığını belirtti.

"TÜRKİYE OLMASAYDI SOMALİ ORDUSU BU KADAR DONANIMLI OLMAZDI"

Türk müdahalesi olmasaydı Trablus'un Halife Hafter güçleri tarafından işgal edileceğini söyleyen Kranias, "Benzer şekilde Türkiye olmasaydı Somali silahlı kuvvetleri, bu kadar iyi eğitimli ve donanımlı olamazdı" dedi.

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