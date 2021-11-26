Kitaplarda bir hatıra olarak kalmıştı... Yeniden hayat buluyor

AA 26 Kasım 2021 Cuma 13:41 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 13:41

Çorum Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde inşasına başlanan Bedesten ve Yeraltı Otoparkı Projesi'nin temel kısmı tamamlandı. 4 katlı ve 11 bin 726 metrekare alana sahip binada 25 iş yeri ile 211 araç kapasiteli otopark hizmet verecek.

32 milyon lira bütçeli projenin kentin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunması bekleniyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bedesten inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Projenin hızla devam ettiğini, bedestenin tamamlanmasıyla şehrin silüetinin değişeceğini belirten Aşgın, "Bedestende yöresel yemek lokantaları, el işi ürünler ve hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlar gibi şehrin kültürüne katkı sağlayacak 25 iş yeri yer alacak. Ayrıca yer altı otoparkı da hemşerilerimizin hizmetinde olacak. İnşallah 2022 yılı içinde çalışmalarımızı tamamlayacağız." ifadesini kullandı.