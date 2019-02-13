Kitapta KDV'nin sıfıra indirilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu
Kitap ve dergilerde KDV'nin sıfıra indirilmesi, emeklilerin bayram ikramiyelerinin gelir testi kapsamı dışında tutulması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM 'ye sunuldu.
- AA
Kitap ve dergilerde KDV'nin sıfıra indirilmesi, emeklilerin bayram ikramiyelerinin gelir testi kapsamı dışında tutulması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
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