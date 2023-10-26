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Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “Var Böyle Tipler” adlı sosyal medya hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu çifti hakkında soruşturma başlattı. Talu çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

IHA26 Ekim 2023 Perşembe 12:16 - Güncelleme:
Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında soruşturma başlatıldı
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Sosyal medyada "Var Böyle Tipler" hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 100 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine çift hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, reklamcılık sektörünün tanınan isimlerinden Kıvanç ve eşi Beril Talu hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirdi.

KIVANÇ TALU KİMDİR?

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında tasarım direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

BERİL TALU KİMDİR?

Beril Talu, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.

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