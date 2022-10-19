Kıyıköy/Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın SAS tarafından etkisiz hâle getirildi

MSB: Kıyıköy/Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Mayın, SAS Timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hâle getirilmiştir.