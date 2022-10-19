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Kıyıköy/Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın SAS tarafından etkisiz hâle getirildi

MSB: Kıyıköy/Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Mayın, SAS Timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hâle getirilmiştir.

19 Ekim 2022 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:
Kıyıköy/Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın SAS tarafından etkisiz hâle getirildi
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MSB: Kıyıköy/Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Mayın, SAS Timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hâle getirilmiştir.

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