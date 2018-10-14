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Kız arkadaşına laf atan kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede

Eskişehir'de kız arkadaşına laf atan kişiyi göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda akşam saatlerinde Porsuk Çayı kenarında yürüyen Murat Alaağaç (36) ile Y.T, O.A, E.B. ve I.K. arasında kız arkadaşa laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, O.A. (17) yanında bulunan bıçakla kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Murat Alaağaç'ı (36) göğsünden bıçakladı.
 
Murat Alaağaç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesine kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek failleri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen O.A. ve Y.T. (18), yakalanarak gözaltına alındı. Kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Alaağaç'ı bıçaklayan O.A., adliyeye sevk edildi. 

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