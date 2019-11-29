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Kız arkadaşıyla görüntülü konuşmak için cep telefonu gasbetti

Adana'da, Hüseyin E. (20) fındık toplama işinde çalışırken tanıştığı Ordu'daki kız arkadaşıyla görüntülü telefon görüşmesi yapabilmek için 2 arkadaşıyla birlikte cep telefonu gasbetti. Şüpheli genç ve arkadaşları yakalandı. 

  • DHA
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İddiaya göre, fındık işçisi Hüseyin E. (20) Ordu'da çalışırken, tanıştığı genç kızla sevgili oldu. Ancak bir süre sonra fındık toplamak işi bitince Adana'ya döndü. Hüseyin A., arkadaşları Abdullah B. (21) ve Ö.G.'ye (17), "Benim tuşlu eski bir telefonum var, kız arkadaşımla görüntülü konuşmak istiyorum. Bana akıllı bir telefon ayarlayın" dedi. 
 
 
10 Eylül günü 3 arkadaş, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki bir parkta oturan Yusuf D. (19) Adem D. (20) ve S.D. (17) isimli kuzenlerin yanına geldi. Kurusıkı tabanca çekerek, kuzenlerin 2 cep telefonunu gasbetti. 
 
 
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ekipleri, 100'e yakın güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Hüseyin A. ile arkadaşları Abdullah B. ve Ö.G. yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.
 

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