4 Ekim 2025 Cumartesi
  • Kız kardeşini kaynar su ile yaktı! Polis harekete geçti
Güncel

Kız kardeşini kaynar su ile yaktı! Polis harekete geçti

Manisa'da bir şahsın kız kardeşini darp edip kaynar su döktüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye sebep olurken, polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

AA4 Ekim 2025 Cumartesi 07:27
ABONE OL

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp, kaynar su döktüğü anları sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki şüphelinin M.A.İ.A. olduğunu tespit etti.

Yunusemre ilçesindeki adresinde gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Açıklamada, ağabeyinin şiddetine maruz kalan kız için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerekli tedbir işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

