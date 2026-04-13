Kız meselesi yüzünden vuruldu: Bir kurşundan bir şey yapmaz

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 22 yaşındaki Y.E.S. isimli bir genç, "kız meselesi" nedeniyle biriyle tartışma yaşadı. Olayın ardından gencin yaşadığı sokağa gelen şahıs, silahını çekerek kurşun yağdırdı. 3 el ateş ettiği öğrenilen şahıs olay yerinden kaçarken, Y.E.S. yaşadığı apartmanın önüne kadar kaçarak yere yığıldı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar ve aile bireyleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi bulunmazken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Y.E.S. ise kız arkadaşına mesaj attı. Mesajın içeriğinde "Bir kurşun bana bir şey yapmaz" dediği öğrenildi.

Yaşanan olay hakkında konuşan mahalle sakini Abidin Köroğlu, "Bir ses duyduk, baktığımızda komşumuzu vurmuşlar. 22 yaşlarında genç bir çocuktu, bacağından vurulmuştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Vuranlar olaydan sonra kaçtılar, yaralı da hastaneye kaldırıldı. Olayı tam olarak bilmiyoruz ama kız mevzusu olduğunu söylediler" dedi.