13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Güncel

Kız meselesi yüzünden vuruldu: Bir kurşundan bir şey yapmaz

Esenyurt'ta 'kız meselesi' nedeniyle 22 yaşındaki Y.E.S., silahlı saldırıya uğradı. Arabasına binmek isterken kimliği belirsiz kişilerce 3 el ateş edilen genç bacağından yaralandı. Olaydan sonra ise Y.E.S.'nin kız arkadaşına 'Bir kurşun bana bir şey yapmaz' diye mesaj attığı öğrenildi.

IHA13 Nisan 2026 Pazartesi 14:05 - Güncelleme:
Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 22 yaşındaki Y.E.S. isimli bir genç, "kız meselesi" nedeniyle biriyle tartışma yaşadı. Olayın ardından gencin yaşadığı sokağa gelen şahıs, silahını çekerek kurşun yağdırdı. 3 el ateş ettiği öğrenilen şahıs olay yerinden kaçarken, Y.E.S. yaşadığı apartmanın önüne kadar kaçarak yere yığıldı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar ve aile bireyleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi bulunmazken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"BİR KURŞUNDAN BİR ŞEY YAPMAZ"

Yaşanan olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Y.E.S. ise kız arkadaşına mesaj attı. Mesajın içeriğinde "Bir kurşun bana bir şey yapmaz" dediği öğrenildi.

"22 YAŞINDA GENÇ BİR ÇOCUKTU"

Yaşanan olay hakkında konuşan mahalle sakini Abidin Köroğlu, "Bir ses duyduk, baktığımızda komşumuzu vurmuşlar. 22 yaşlarında genç bir çocuktu, bacağından vurulmuştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Vuranlar olaydan sonra kaçtılar, yaralı da hastaneye kaldırıldı. Olayı tam olarak bilmiyoruz ama kız mevzusu olduğunu söylediler" dedi.

  • silahlı saldırı
  • 22 yaşında
  • genç bacağından yaralandı

