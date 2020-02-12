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Kızakları yoktu, sacın üzerine oturarak kaydılar

Karslı çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden üzerine oturdukları saclarla saatlerce kayarak eğlendi.

IHA12.02.2020  12:25 - Güncelleme: 12.02.2020  12:25

Kaleiçi Mahallesi kale altında bulunan yokuşta bir araya gelen çocuklar yanlarında getirdikleri sac parçalarını altlarına koyarak kaymanın keyfini çıkardı. Düşe kalka kayan çocuklar, görenlerin ilgi odağı oldu.

Kars’ta kızak bulamayan çocuklar saclarla kayarak eğlendi. Soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce kaymanın keyfini çıkaran çocuklar, üşümelerine rağmen defalar yokuş yukarı çıktı, kayarak aşağı indi. Kızağının olmadığını belirten çocuk, kızak yerine sacla kaydığını belirtti.

Bir süre kayarak eğlenen çocuklar, havanın iyice soğumasının ardından kaymaya ara vererek evlerinin yolunu tuttu.

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