İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7461
  • EURO
    7,5643
  • ALTIN
    372.171
  • BIST100
    108855
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Almanya'da Başbakanlık önünde eylem yaptı
Güncel

Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Almanya'da Başbakanlık önünde eylem yaptı

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T'nin mücadelesi sürüyor.

AA03 Haziran 2020 Çarşamba 11:52 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 11:56
ABONE OL

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı sırada Başbakanlığın önüne gelen Maide T. burada yetkililere sesini duyurmaya çalıştı.

Evladını terör örgütüne kaptırmış ailelere çağrıda bulunan Maide T, "Çocuklarını kurtarmak isteyen ailelere sesleniyorum. Çocuklarınızı PKK'ya yem etmek istemiyorsanız gelin bu savaşı PKK'ya karşı hep beraber verelim." dedi.

Başbakan Merkel ve diğer bakanların geçtiği sırada üzerine kızı Nilüfer T’nin fotoğrafının yer aldığı tişörtü giyen Maide T, Alman hükümetinden kendisine destek olmasını istedi.

Maide T, 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından, o zamandan beri haber alamıyor.

Üç aydır eylemlerine devam eden acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Navende Kurdistaniyen li Berlin adlı derneğin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.