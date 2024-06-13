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Kızı ve torununu öldürdü

Eskişehir'de babası tarafından silahla vurulan kadın ile oğlu hayatını kaybetti.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 11:45 - Güncelleme:
Kızı ve torununu öldürdü
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Adana'dan kente gelen Osman Nuri Keskin, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokağı'ndaki evinden çocuğuyla çıkıp iş yerine gitmek için 26 AIE 792 plakalı otomobiline binen kızı Merve Karabaş'a (31) ve uzaklaşmaya çalışan torunu Alp Karabaş'a (7) tabancayla ateş etti.

Keskin'in çevredekiler tarafından darbedildiği olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, anne ile araca yaklaşık 20 metre uzaklıktaki oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Merve ve Alp Karabaş'ın cansız bedenleri, polis ve savcının incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kızıyla husumeti bulunduğu öğrenilen Keskin ise hastanedeki tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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