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Kızıl Elmas filmi konusu nedir? Kızıl Elmas oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi?

Kızıl Elmas filmi konusu nedir? Kızıl Elmas oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. 2016 yapımı Kızıl Elmas filmi bu akşam izleyicileri ile buluşacak. Yönetmen koltuğunda Max Adams'ın yer aldığı Kızıl Elmas filminin başrollerinde Mark Paul Gosselar, ve Bruce Wills yer alıyor. Aksiyon ve gerilim türünde çekilen film izleyenlerine keyifli dakikalar sunacak. Kızıl Elmas filmi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11.02.2020  16:42 - Güncelleme: 11.02.2020  16:42

Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan Kızıl Elmas filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Kızıl Elmas filmi konusu nedir? Kızıl Elmas oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Max Adams'ın yer aldığı Kızıl Elmas filminin başrollerinde Mark Paul Gosselar, ve Bruce Wills yer alıyor. Aksiyon ve gerilim türünde çekilen film izleyenlerine keyifli dakikalar sunacak. Kızıl Elmas filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KIZIL ELMAS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birinci sınıf soyguncu Jack ve onun iyi eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack’in eski sevgilisi Karen’ın hamile olarak ortaya çıkması işleri karıştırır. Üstelik Karen, Jack’i milyon dolarlık tehlikeli bir soygunun içerisine sürükler. Jack Karen’ın, eski ölüm saçan patronu Eddie’den değerli taşların bulunduğu bir kargoyu çalacaktır. Jack, işlerin ters gitmesi ve ihanete uğraması üzerine oldukça zor bir durumda kalacak ve Eddie ile son kez yüzleşecektir.

KIZIL ELMAS OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kızıl Elmas filminde Mark Paul Gosselar, Bruce Wills, Clarie Forlani, John Brotherton, Lydia Hull, Daniel Bernhardt, Ashley Kirk, Tlyler John Olson rol alıyor.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve gerilim türünde çekilen film Kanada'da çekildi. 

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