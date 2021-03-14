Kızılay 10 yılda yaptığı Suriye yardımlarını açıkladı

DHA 14 Mart 2021 Pazar 14:30 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 14:31

15 Mart 2011'de Suriye'de başlayan çatışmalar yaklaşık 600 bin hayatın yok olmasına, 5.6 milyon insanın da doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kalmasına neden oldu. Ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalan 11.5 milyondan fazla insanın büyük bir bölümü ise yerleşim yerleri dışında kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda veya insani yardım dünyasının kurduğu kamplarda yaşamak zorunda kaldı. 5.9 milyon insan barınma yardımına muhtaçken, kamplarda yaşayanların yüzde 80'i ise kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ülkedeki çocukların yüzde 60'ı açlık riskiyle karşı karşıya kalırken 5 milyon çocuk ve anneleri için acil hayat kurtaran beslenme ihtiyacı bulunuyor. 10 yıldır dış yardımlarla yaşamaya çalışan Suriye vatandaşlarına yardım eli uzatan Kızılay, yapılan yardımlarla ilgili açıklama yaptı.

'TESİSLERDE 60 BİN KİŞİ MİSAFİR EDİLİYOR'

Yapılan açıklamada, "Türkiye'ye sığınan Suriyeli savaş mağdurlarının acil ihtiyaçlarını karşılamak için ilk andan itibaren yardım çalışmaları yürüten Kızılay, şu an 5 ilde toplam 7 konaklama tesisinde hizmet veriyor. Bu tesislerde yaklaşık 60 bin kişi misafir ediliyor. Kamplardaki yardımlarla içerisinde gıda, giyim, hijyen, eğitim malzemesi bulunan 300 milyon TL değerinde yaklaşık 18 milyon parça insani yardım malzemesi ulaştırıldı" denildi.

YARDIM MALZEMESİ SEVKİYATI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Türkiye-Suriye sınırında bulunan 14 sınır kapısı aracılığıyla ise yardım malzemesi sevkiyatı aralıksız devam ettiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Dağıtımlarla çeşitli ihtiyaç malzemelerini Suriye içindeki kamp ve yetimhanelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay, milyonlarca insanın yarasına merhem oldu. Yapılan işbirlikleri ve şartlı bağışlarla günümüze kadar yaklaşık 55 bin TIR'lık yardım malzemesi Suriye içine ulaştırıldı. Sevk edilen yardım malzemeleriyle 111 bin çadır, 8 milyon gıda kolisi, 116 milyon ekmek, 2.7 milyon hijyen seti, 2.5 milyon kırtasiye malzemesi, 65 milyon giyim ile battaniye dağıtımı yapıldı. Günlük 20 bin ekmek, Kızılay fırınlarında üretilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Halep, Doğu Guta, Al Waer tahliyesi konusunda da aktif rol alan Kızılay, tahliyeleri gerçekleşen insanlara yardım için Suriye topraklarında lojistik depolar ve çadırkentler kurdu. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine de düzenli destek sağlanıyor. İdlib bölgesinde bulunan ihtiyaç sahiplerine yönelik de 12 kamp ile 14 yetimhanede ihtiyaçlar karşılanıyor. Bu bölgelerdeki yardımlarla 8 milyondan fazla insana destek olundu.

İHTİYACA GÖRE YARDIMLAR ŞEKİLLENİYOR

Kızılay, bölgede açmış olduğu su kuyuları, inşa etmiş olduğu su kuleleri vasıtasıyla ve sevkiyatlarla bölge halkının su ihtiyacını da karşıladığını açıkladı. Açıklamanın devamında, şöyle denildi:

"Bu kapsamda 38 milyon ton su ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Suriye genelinde açılan 9 Kızılay Sevgi Butik mağazasıyla giyim ihtiyaçları karşılanıyor. Kızılay Sevgi Butik mağazalarında 4.8 milyon giyim malzemesi 1.1 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştırıldı. Suriye'de bulunan hastanelere ilaç ve tıbbi malzemelerinin sevkiyatları da yapan Kızılay, 2 bin 806 sağlık personeliyle hizmet verdiği 8 hastane, 40 sağlık merkezi ve 4 mobil klinikte tedavi hizmetlerine ulaşamayanlara destek oluyor. Yaklaşık 350 bin kişiye sağlık hizmeti verildi."

1.8 MİLYON KİŞİYE KIZILAY KARTLARI TESLİM EDİLDİ

Kızılay Kart ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Ülkemizde geçici koruma altında yaşayan ve muhtaç olduğu belirlenen yabancılar, Avrupa Birliği fonlarının IFRC ortaklığında Kızılay Kart'a aktarılması yoluyla destekleniyor. Kızılay Kart sayesinde insan onuru korunuyor ve yardımı alan ya kirasını yatırıyor ya da ihtiyacına göre alışverişini yapıyor. Proje kapsamında şu ana kadar 1.8 milyon kişiye Kızılay Kartları teslim edildi. Mülteci çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için hayata geçirilen Şartlı Eğitim Yardımı projesiyle de yaklaşık 630 bin çocuğa destek olundu. Ayrıca Kızılay Kart bünyesinde meslek edindirme destekleri, Türkçe dil eğitimleri gibi projeler de yer alıyor" denildi.

"BRİKET EVLER SICAK YUVA OLACAK"

Açıklamada, "Savaş psikolojini üzerlerinden atabilmeleri ve yerleşik hayat yaşamaları için briket evler projesini başlatan Türkiye, İdlib bölgesinde ailelere teslimatları yapmaya başladı. Kızılay da İdlib'in Mashat Ruhin bölgesinde bin 228 adet briket evin ilk etapta 748 tanesi tamamlandı. Kalan 480 adet briket ev ise en kısa sürede tamamlanarak savaş mağduru ailelere sıcak yuva olacak" ifadeleri yer aldı.

TOPLUM MERKEZLERİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Şehirlerdeki mültecilere destek olmak için IFRC işbirliği ile Toplum Merkezleri Projesi hayata geçirildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Şanlıurfa, İstanbul (Anadolu-Avrupa), Konya, Ankara, Kilis, Bursa, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Mardin'de olmak üzere 16 Toplum Merkezi bulunuyor. Türkçe dil kurslarından, atölye çalışmalarına, çocuklarını güvenle emanet edecekleri çocuk dostu alanlardan, mesleki gelişim kurslarına, hukuki danışmanlık hizmetlerinden, psikososyal destek hizmetlerine kadar neye ihtiyaç duyuluyorsa, Kızılay Toplum Merkezleri buna yönelik bir çözüm üretiyor. Bölge halkının da yararlandığı bu merkezlerle 1.7 milyon kişiye ulaşıldı."

ÇOCUK VE GENÇ DOSTU ALANLAR KURULDU

Çocukların yaşadığı travmaları atlatabilmelerini sağlamak, uyum sorunlarını en aza indirmek ve kişisel gelişimlerine destek olmak amaçlarıyla Çocuk ve Genç Dostu Alanlar kuruldu. Çocukların güvenli, kapsayıcı, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerde yer alabildiği bu alanlarda çeşitli modellerde eğitime destek, gönüllülük ve psikososyal destek çalışmaları yürütülüyor. Bugün Çocuk Programları faaliyetleri 16 il 33 faaliyet noktasında yürütülürken, 2013'ten bu yana 640 binin üzerinde çocuğa da eğitim verildi. Ayrıca bu kapsamda 4 bini aşkın gönüllü yetiştiren Kızılay, çocuklar için 2.3 milyonu aşkın etkinlik düzenledi.

AİLELER BİRBİRLERİNE KAVUŞTU

Kızılay, "Aile Bağlarının Yeniden Tesisi" faaliyeti kapsamında diğer Ulusal Dernekler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla göçmenlerden, sığınmacılardan ve mültecilerden tarafına iletilen kayıp araştırma, aile birleştirme ve aile mesajı iletimi takibini de yapıyor. 6 bini aşkın aile ise talepleriyle hizmet sürecine dahil edildi. Binlerce iyi haber iletilirken, sadece 2019 yılında 48 aile fiziki olarak ailelerine kavuşturuldu.