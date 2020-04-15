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  • Kızılay Başkanı Kınık: Bu sene önceki ramazanlarda gittiğimiz coğrafyaların bir kısmına gidemeyeceğiz
Güncel

Kızılay Başkanı Kınık: Bu sene önceki ramazanlarda gittiğimiz coğrafyaların bir kısmına gidemeyeceğiz

Kızılay Başkanı Kınık: 'Bu sene önceki ramazanlarda gittiğimiz coğrafyaların bir kısmına gidemeyeceğiz, operasyonun büyük kısmını yurt içine ayırdık.'

15 Nisan 2020 Çarşamba 11:59 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:59
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