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Kızılay ‘empati’ seferberliği

Türk Kızılay, 7’den 70’e gönüllüleriyle Ağrı’da yardım kampanyası başlattı. İhtiyaç sahiplerinin yüzü güldürürken, vatandaşların empati kurması da sağlanıyor.

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Kışın çetin geçtiği doğu illerinde, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Türk Kızılay, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde maddi durumu kötü olan aileleri tespit ederek onlar için yardım kampanyası başlattı. Yardım faaliyetlerine her yaştan ve meslek grubundan insan katılım sağladı. Gönüllüler arasında en çok dikkat çeken ise dağıtıma 2.5 yaşındaki oğlu Metehan’la katılan Kulak, Burun Boğaz Uzmanı doktor Erdi Özdemir oldu. Özdemir, “Kızılay’dan böyle bir davet gelince hiç düşünmeden ben de oğlumla katılmak istedim. Çünkü bir anlamda burada gerçeklerle yüzleşiyoruz. Onların hayatlarını ne kadar zor idame ettirdiklerini yerinde görüyoruz. İhtiyaç sahiplerinin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını giderebilmek, onlara bu soğuk havada, zor koşullarda gıda, giyim gibi yardımlar yapabilmek gerçekten bizim için çok anlamlı oldu” ifadelerini kullandı. 

AİLELER TANIŞIYOR 

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, yaşadıkları bölgede kışı şartlarının oldukça çetin geçtiğini ve buna paralel yoksul ailelerin ihtiyaçlarının da arttığına dikkat çekerek, “Şu an itibariyle 100 aileye ulaştık. Hedefimiz toplamda 250 aileye ulaşmak” diye konuştu. Farklı meslek gruplarından gönüllü insanlar ve öğrencileri de yardımların dağıtımı sırasında yanlarında götürdüklerini dile getiren Şahin, “Çevremizdeki gönüllü insanları da yanımızda götürüp, yoksul ailelerle tanışmalarını, böylece durumlarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmelerini sağlıyoruz. Yani bir nevi empati kurmalarını sağlayarak toplumda farkındalık oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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