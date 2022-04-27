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Kızılay ihtiyaç sahiplerini bayramda da yalnız bırakmıyor

Türk Kızılay, 500 bin kişiye bayramlık giysi yardımı ulaştırıyor. Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ramazan boyunca devam eden çalışmalarla hayırseverlerin bağışlarının dağıtımını yaptıklarını belirtti.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
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Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan ramazan yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına devam ediliyor.

Ramazan yardımlarının içinde bulunan 500 bin kişilik bayramlık giysiler, ihtiyaca göre hazırlanan paketlerle ve Kızılay butikler aracılığıyla, herkesin kendi istediği giysiyi seçebileceği şeklinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ramazan boyunca devam eden çalışmalarla hayırseverlerin bağışlarının dağıtımını yaptıklarını belirtti.

Gönüllülerin de yardım çalışmalarına destek verdiğini ifade eden Kınık, şunları kaydetti:

"Bayram hediyelerimizi de ulaştırmaya devam ediyoruz. Bayramlık giyim malzemelerimizle hediyelerimizi dağıtıyoruz. Giyim yardımlarımızla bayramlık kıyafet heyecanını, imkanı olmayan ailelerimizin de çocuklarımızın da yaşamasını istiyoruz. Çocuklarımıza hazırladığımız ikram paketleri ve oyuncaklar da hediyelerimiz arasında yer alıyor."


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