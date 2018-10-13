Kızılay personel alımı başvuru işlemi 2018 Kızılay memur alımı başvuru şartları

Kızılay personel alımı başvuru işlemi nasıl yapılır? 2018 Kızılay memur alımı başvuru şartları nedir? soruların yanıtları haberimizde. Kızılay personel alımı ile birçok ilde kadrosunu güçlendirecek. Kızılay, personel alımı ile kadrosuna yeni isimler kazandırmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde birçok merkezde yapılacak olan alımlar hakkında detayları paylaşan Kızılay, satın alma sorumlusu, mali işler asistanı, sosyal hizmet uzmanı ve sağlık uzmanı gibi alanlarda yapılacak olan alımlar hakkında ilan yayımlayan Kızılay, kriterlere uyan vatandaşları personel alımı kapsamında değerlendirecek. Kızılay personel alımı için Linkedin üzerinden başvurabilme şansına da sahip olan vatandaşlar, kızılayın özel olarak açtığı internet sitesi üzerinden de özgeçmişlerini oluşturarak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Kızılay personel alımı başvuru işlemi ve şartları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Türk Kızılayı yayınladığı iş ilanları kariyer fırsatları ile pek çok kişiye iş olanakları sunmaktadır. Aşağıdaki iş ilanlarını inceleyerek işin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığınıza karar verebilir ve iş başvurusu yapabilirsiniz.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Türk Kızılayı bünyesinde alım yapılan Koruma Programı Personeli, Arapça Çevirmen, Vaka Çalışanı, İzleme ve Değerlendirme Görevlisi, Raporlama / Veri Uzmanı, Proje ve Program Asistanı, Satın alma Uzmanı, Mali İşler Uzmanı Grafik Tasarımcısı, Doktor, Psikolog, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi ve Kurumsal İletişim Uzmanı kadroları bünyelerinin detaylarını görmek ve

KIZILAY AÇIK İŞ BAŞVURULARI NELER?



Kızılay'ın açık iş başvuruları arasında aşağıdaki pozisyonlar yer almaktadır. İlanların çoğunda yabancı dil şart koşulmaktadır;



Case Worker (CASE-WR)



Psychologist (TM-PSK)



Doktor (Doktor 2018)



Corporate Communication Specialist (CCS)



SAP Çözümleri Takım Lideri (Tedarik Zinciri) (SAPTL0918)



SAP Çözümleri Takım Lideri (Teknik Süreçler) (SAPTL20918)





SAP Uygulama Uzmanı (FI-CO) (SAPUUFI0918)



SAP Uygulama Uzmanı (CRM) (SAPUUCRM0918)



SAP Uygulama Uzmanı (PP-QM) (SAPUUPP0918)



SAP Teknik Uzman (BO, BW, İş Zekası Uzmanı) (SAPTUBO0918)



SAP Teknik Uzman (BASIS, Security) (SAPTUB0918)



Program/ Project Assistant (PA)



Toplum Merkezi Yöneticisi (TMY2018)



Organizasyonel Gelişim ve Ücret Yönetimi Uzmanı (OGYU102018)



Çalışan Eğitim ve Gelişim Müdürü (ÇEGM102018)



Çalışan Eğitim ve Gelişim Uzmanı (ÇEGU102018)



Çalışan Bağlılığı ve İç İletişim Uzmanı (ÇBU102018)



Kan Bağışçısı Kazanım Personeli (KBKP2/2018)



Performans ve Yetenek Yönetimi Uzmanı (PYYU102018)



Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı (BÖİU102018)



İnsan Kaynakları İş Ortağı (İKO102018)



Sağlık Uzmanı (SU - 2018)



Sosyal Hizmet Uzmanı



Mali İşler Asistanı (Mİ - 2018)



Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu (SA - 2018)



Executive Assistant (IFRC-01)

SATIN ALMA VE LOJİSTİK SORUMLUSU İLANINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?



Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili Lisans bölümlerinden mezun olmak,



· Satın alma ve lojistik alanında en az 2 yıl deneyimli,



· Analiz,yorumlama ve raporlama kabiliyeti bulunan,



· İletişim becerisi yüksek,



· İş takip, sonuçlandırma ve sorumluluk alma becerisine sahip,



· Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,



· Microsoft Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen,



· Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan,



· Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ya da proje süresince tecilli.