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Kızılay Ukrayna'daki savaş mağdurlarına yardım eli uzatıyor

Türk Kızılay, Ukrayna Kızılhaçının yetersiz kaldığı bölgelerde, savaş mağdurlarına beslenme, barınma, giyim, sağlık, hijyen gibi yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Ukrayna Kızılhaçı ile el ele çalışmalarını yürüten Kızılay, çatışma ve sınır bölgelerindeki sığınaklarda yaşamlarını sürdürmeye çalışanların her türlü ihtiyacını karşılıyor.

AA17 Mart 2022 Perşembe 15:17 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 15:17
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Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da yaklaşık 3 haftadır devam eden insani krize yönelik çalışmalarını sürdüren Kızılay, bugüne kadar beslenme, barınma, bebek bezi, giyim malzemeleri, battaniye, uyku tulumu, yatak, yorgan, hijyen malzemeleri, ilaç ve tıbbi malzemeler, ilk yardım çantası gibi acil ihtiyaçlardan oluşan 12 milyon lira değerindeki 24 tır insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.

Ayrıca 3 tır daha Kızılay'ın İstanbul Anadolu Bölge Lojistik Merkezi'nden yola çıktı.

Ukrayna Kızılhaçı ile el ele çalışmalarını yürüten Kızılay, çatışma ve sınır bölgelerindeki sığınaklarda yaşamlarını sürdürmeye çalışanların her türlü ihtiyacını karşılıyor.

  • Türk Kızılay
  • Ukrayna
  • savaş mağdurları

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