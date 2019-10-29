Kızılay’dan 29 Ekim klibi

Türk Kızılay tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü ve Kızılay Haftası’na özel, Trablusgarp Savaşı döneminde Binbaşı olan ve yaralanan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hilal-i Ahmer Hastanesi’ndeki tedavisinin canlandırıldığı bir film hazırlandı.

NASIL GİTMEM EVLAT

Filmin bir sahnesinde Binbaşı Gazi Mustafa Kemal, çadırdan dışarıya çıkıyor. Genç sağlıkçının onu fark ederek istirahat etmesi gerektiğini söylemesiyle duraksayan binbaşı “Nasıl gitmem, vatan elden gidiyor evlat” diyor ve atıyla uzaklaşıyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık “Filmde Hilal-i Ahmer’i, Trablusgarp Cephesi’ni, Gazi’yi, cumhuriyetimizin kuruluşunu anlattık. Cumhuriyetimizin kuruluş ve bağımsızlık sürecinde neler yaşandığına Hilal-i Ahmer cephesinden bir pencere açmaya çalıştık” dedi.