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Kızılay'dan çağrı: Kan sürekli ihtiyaçtır

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, 'Ekmek almak için dışarı çıkan tüm bağışçılarımızı ve sağlıklı her bir vatandaşımızı kan vermeye çağırıyoruz.' dedi.

AA13 Nisan 2020 Pazartesi 13:46 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 13:46
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Kısacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan bağışındaki azalmaya dikkati çekti.

Koranavirüs salgınından önce Türkiye'de günlük 9 bin ünite kan bağışlandığını belirten Kısacık, "Salgın ülkemizde yaygınlaşınca bu sayı 2 bin üniteye kadar düştü. Şu anki kan stokumuz 41 bine kadar geriledi. Şu anda stoktan tüketiyoruz." diye konuştu.

Kısacık, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hastanelerde sadece koronavirüse yakalanmış hasta yatmıyor. Lösemi hastalarımız var, doğum yapacak anne adaylarımız ve trafik kazası geçirmiş veya acilen ameliyata girmek zorunda çok sayıda kişi var. Bunlar için sürekli kan tüketiliyor. Ekmek almak için dışarı çıkan tüm bağışçılarımızı ve sağlıklı her bir vatandaşımızı kan vermeye çağırıyoruz."

Kısacık, bağış noktalarında ekiplerin gerekli her türlü önlemi aldığını belirterek, kan vermek isteyenlerin tedirgin olmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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