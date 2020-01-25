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Kızılay'dan Elazığ'a kan takviyesi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ'daki hastanelere ihtiyaç duyulabilecek gruplarda ilave kan sevkiyatları yapıldığını açıkladı.

25.01.2020  00:26 - Güncelleme: 25.01.2020  00:35

 Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Elazığ Belediyesinin kan ihtiyacına Kızılay yetişti. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kan sevkiyatları yapıldığını açıkladı.

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