Kızılay'dan Elazığ'a kan takviyesi

Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Elazığ Belediyesinin kan ihtiyacına Kızılay yetişti. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kan sevkiyatları yapıldığını açıkladı.
#Deprem #Elazığ— Kerem Kınık (@drkerem) January 24, 2020
Elazığ Şehir Hastanesi, Fırat Üniversite Hastanesi, İnönü Üniversitesi Hastanesi ve Özel Hastanelere ihtiyaç duyulabilecek gruplarda ilave kan sevkiyatları yapılmıştır.
Şu an için acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır.