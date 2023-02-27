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Kızılay'dan Fatih Portakal'ın iftirasına sert tepki

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Fatih Portakal'ın provokatif 'kan' paylaşımına sert tepki gösterdi.

27 Şubat 2023 Pazartesi 07:35 - Güncelleme:
Kızılay'dan Fatih Portakal'ın iftirasına sert tepki
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Kızılay'ın parayla kan sattığını iddia eden Fatih Portakal'a Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan cevap geldi.

PORTAKAL'DAN PROVOKATİF KIZILAY PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, 'Kızılay sadece çadırları değil, bizlerin bağışladığı kanları da hastanelere parayla satıyor. Utanın Kızılay yöneticileri, utanın ve istifa edin.' ifadelerini kullandı.

KEREM KINIK'TAN PORTAKAL'A SERT CEVAP

Portakal'ın paylaşımına Kerem Kınık sosyal medya hesabından cevap verdi. Kan bağışının ticarete konu edilemeyeceğini belirten Kınık, 'Bu Ulusal Kan Güvenliğini tehlikeye atacak sorumsuz ve temelsiz bir itham. Lütfen hemen tashih edin ve sorumlu bir gazeteci gibi davranın. Kan ticarete konu edilemez. Kan Bankacılığının maliyetini SGK Kızılay'a ödenmek üzere ilgili hastaneye öder.' diye cevap verdi.

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