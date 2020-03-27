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Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Korona virüsle mücadele kapsamında sosyal yardım çalışmalarını artıran Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanlığı, Bornova, Bayraklı ve Kemalpaşa ilçelerinde gıda kolisi dağıtımı yaptı.

İHA27 Mart 2020 Cuma 20:46 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 20:46
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Kızılay Bornova Şube Başkanlığı, Bornova, Bayraklı ve Kemalpaşa ilçelerinde yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi dağıtımı yaptı. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, kurulduğu günden beri ülkemizin karşılaştığı her sorunun aşılmasında devletin yanında yer alan Türk Kızılayı olarak korona virüsü ile mücadelede de üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi. Kurkut, “Kızılay Bornova Şubesi olarak Genç Kızılay Başkanımız Sefa Tuğdar ve ekibi ile birlikte 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımda bulunmak üzere gönüllülerimizle birlikte adeta seferberlik başlattık. Bu zor sürecin üstesinden ancak birbirimize destek olarak gelebiliriz. Varlıklının yoksulla, gencin yaşlıyla, sağlıklının hastayla, işverenin emekçiyle, tüm toplumsal kesimlerin birbiriyle her şeyi bir kenara bırakarak dayanışması gerekiyor. Bizde şuanda bu dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. Yardımlarımız aralıksız olarak devam edecektir” dedi.

Kurkut, bu olağanüstü dönemde tüm kaynakları ihtiyaç sahipleri için seferber ettiklerini dile getirerek, Kızılay’ın yoksullara, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için seferberlik ilan ettiğini sözlerine ekledi.

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