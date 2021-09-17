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Kızılay'dan Karabağ'a yardım

Türk Kızılay, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 9 okuldaki toplam 2 bin 100 çocuğa kırtasiye malzemesi ve giysi yardımı ulaştırdı. Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yapılan bağışları Azerbaycanlı kardeşlerine ulaştırdıklarını söyledi.

AA17 Eylül 2021 Cuma 10:30 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 10:30
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Azerbaycan Kızılayı ile gerçekleştirilen faaliyet kapsamında Fuzuli, Ağdam ve Terter illerindeki okullarda eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kıyafet dağıtıldı.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yapılan bağışları Azerbaycanlı kardeşlerine ulaştırdıklarını söyledi.

Tan, Azerbaycan'da okulların 22 Eylül'de açılacağını, çocukların Türkiye'den gönderilen kıyafet ve kırtasiye malzemeleriyle mutlu ve neşeli şekilde okullarına gideceklerini belirtti.

Kardeşliğin böyle günlerde belli olduğunu ifade eden Tan, "Mutlu günlerinde yanlarında olmak istiyoruz. Tüm bağış yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Tan, kırtasiye malzemelerinin kalem, defter ve boya kalemlerinden, kıyafetlerin ise ayakkabı, bot, pantolon, kazak, çorap ve diğer giysilerden oluştuğunu ifade etti.

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